Среда, 6 Августа 2025 20:56

АрмИнфо. Посольство США в Армении вновь предупреждает тех, кто едет в США с целью родить.

<Вам не разрешается въезжать в США по туристической визе, если основной целью вашего визита являются роды, чтобы ваш ребёнок мог получить гражданство США.

Консульский сотрудник, рассматривающий ваше заявление на визу, может отказать в выдаче визы, если у него есть основания полагать, что вы едете в США рожать>, - говорится в сообщении, распространенном посольством США в Армении.