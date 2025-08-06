Среда, 6 Августа 2025 20:55

АрмИнфо. МИД Армении в ответ на запрос Спутник Армения подтвердил освобождение почетного консула в Екатеринбурге Нарека Спартакяна от занимаемой должности.

Ранее издание URA.RU сообщило, что из Екатеринбурга отзывают почетного консула Армении Нарека Спартакяна. По данным сайта, причиной стало его несогласие с позицией руководства страны в отношении Армянской апостольской церкви и арестом мецената из России Самвела Карапетяна, который поддержал ААЦ. "Нарек Спартакян освобожден от выполнения обязанностей почетного консула в Екатеринбурге (Свердловская область)", - заявили в МИД Армении.

Других подробностей в ведомстве не сообщили, так и не ответив на вопрос о том, связано ли это с позицией Спартакяна по ситуации вокруг Армянской Апостольской Церкви и бизнесмена Самвела Карапетяна.