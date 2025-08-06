Среда, 6 Августа 2025 20:42

АрмИнфо. Супруга премьера Никола Пашиняна - Анна Акопян в соцсети сообщила о планах прочесть книгу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

<Я закончила читать книгу Мела Роббинса , переведенную на 50 языков мира и ставшую бестселлером 2025 года.

Сегодня я начала читать книгу председателя КНР Си Цзиньпина , - написала она.

По ее словам, за последние 2-3 года она прочитал ряд книг политиков и околополитических авторов.

<Следующая книга, которую я прочту после Си Цзиньпина, - это книга Реджепа Тайипа Эрдогана , - сообщила супруга армянского премьера.

<Образование - это модно, чтобы лучше узнать/понять наших друзей и соседей, чтобы не перекладывать наши вековые проблемы на плечи детей, чтобы изменить мышление к лучшему, улучшить качество жизни, сформировать здоровое общество, иметь сильное государство, возродить новую родину, обрести уверенность в себе, аделать образование заразительным, достичь успеха, освоить инновационные технологии, шазвивать свою психику, развивать человечность, быть проактивным, совершенствовать навыки, улучшить своё положение в обществе, для самопознания, для семьи, двязать знания напрямую с душой и разумом, иметь обеспеченную жизнь, образованный человек не становится обузой для других>, - резюмировала Акопян.

Отметим, что именно книгу подарил Эрдоган премьеру Николу Пашиняни 24 сентября 2024 года, когда турецкий и армянский лидеры встретились в Нью- Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В этой книге турецкий президент описывает усилия Турции по обеспечению справедливости для всего человечества на основе идеи <Мир больше пяти>, осенью 2021 года. Она, в частности, посвящена реформе Совета Безопасности ООН. Автор рассуждает о необходимости установления системы, в которой сила за тем, кто прав, а прав тот, кто силен. <В нашем понимании именно справедливость обеспечит миропорядок, спасение мира и его счастье. Необходим глобальный порядок, который обеспечит уверенность и надежду на формирование более справедливого мира>, - считает Эрдоган.