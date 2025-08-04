Понедельник, 4 Августа 2025 10:45

АрмИнфо. Расширение Авраамских соглашений - это новый глобальный шаг, где Южный Кавказ становится следующим этапом американо-иранского противостояния. Об этом в своей статье пишет политолог Сурен Суренянц.

По его словам, США пытаются вовлечь Азербайджан в антииранскую коалицию. Администрация Дональда Трампа ведёт активные переговоры с Баку и рядом стран Центральной Азии о привлечении их к Авраамским соглашениям. "Авраамские соглашения - это американская инициатива, направленная на установление дипломатических отношений между Израилем и арабскими странами. Подписанные в 2020 году, сегодня США стремятся расширить эти рамки, вовлекая новые государства. Баку уже имеет тесные связи с Израилем в военной и энергетической сферах. Однако присоединение к соглашению сделает Азербайджан реальным участником антииранской коалиции. Таким образом, Азербайджан получит новые рычаги влияния в отношениях с Вашингтоном и Тель- Авивом. Вашингтон рассматривает это как стратегический шаг по ограничению влияния Ирана. И давление на Армению усилится: "Урегулирование отношений с Баку" - уже постоянное условие", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что армянской стороне следует больше интересоваться вопросами, которые могут возникнуть в новом региональном статус-кво. "Как Армения будет балансировать свои отношения с США, не теряя поддержки Ирана? Не превратится ли этот процесс в новый кризис безопасности для Армении?", - задает вопросы политолог.