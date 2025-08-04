Понедельник, 4 Августа 2025 10:43

АрмИнфо. В связи с проникновением тропических тёплых воздушных масс с юга, в Араратской долине Армении, в предгорьях Вайоц Дзора, долине Сюника и в Ереване вплоть до 8 августа ожидается повышенный температурный фон. С 16:00 до 17:00 температура воздуха составит +39 - +41 градус. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Как отмечает источник, в указанных районах, а также в предгорьях Арагацотна и Котайка в ближайшие 5 дней ожидается высокая пожароопасная ситуация. При этом, температура воздуха в указанный период существенно не изменится.

В Ереване в период с 4 по 8 августа ожидается погода без осадков. По вечерам порывы ветров будут усиливаться до 14-18 м/с. На своей странице в Facebook заместитель директора центра Гагик Суренян отметил, что 3 августа в столице был отмечен температурный рекорд. "Знаете ли вы, что мы побили рекорд? Температура в Ереване достигла +41,9 градуса, что выше +40,8 градуса, зафиксированного в 2000 году", - сообщил главный синоптик страны.

В регионах 4-8 августа также прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. С 4 по 8 августа в вечерние часы в Армавире, предгорьях Котайка и Арагацотна ожидается усиление порывов ветров до 15-18 м/с.