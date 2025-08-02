Суббота, 2 Августа 2025 15:19

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян принял делегацию иудео-христианского союза Save Armenia, сообщает аппарат президента.

Хачатурян приветствовал визит делегации в Армению и отметил, что подобные встречи являются хорошей возможностью познакомиться друг с другом и укрепить дружественные связи между двумя народами.

Представив собеседникам демократические реформы, реализованные в политической и экономической жизни Армении за последние годы, президент республики подчеркнул шаги, предпринимаемые по укреплению демократических институтов.

По словам президента Хачатуряна, Армения последовательно проводит комплексные реформы с целью развития демократических институтов, стимулирования экономического роста и воплощения в жизнь инновационных идей.

Касаясь армяно-американских отношений, президент отметил, что они имеют очень четкую и положительную динамику развития, и выразил уверенность, что эта тенденция сохранится.