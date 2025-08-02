Суббота, 2 Августа 2025 15:16

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении требует признать недействительным договор дарения, заключённый между Министерством обороны и Армянской Апостольской Святой Церковью. Помимо этого, прокуратура оспаривает передачу ряда церквей ААЦ. Об этом пишет издание Hetq.

30 июля 2025 года Прокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском к Министерству обороны и Церкви с требованием признать сделку недействительной и применить последствия недействительности. Дело до сих пор не принято в производство.

В Генеральной прокуратуре пояснили Hetq, что в рамках полномочий по защите государственных интересов было рассмотрено решение Правительства от 29 марта 2018 года о безвозмездной передаче имущества <Армянской Апостольской Святой Церкви>. На основании указанного решения 30 августа 2019 года между Министерством обороны и Церковью был заключен договор безвозмездной передачи недвижимого имущества. Здания и сооружения, предоставленные Министерству, являющиеся государственной собственностью, общей площадью 9427,3 квадратных метра, а также земельный участок специального назначения площадью 8,9 гектара, были безвозмездно отчуждены Армянской Апостольской Святой Церкви.

<Соответствующие законодательные акты, Постановление Правительства РА № 336-А от 29 марта и договор дарения недвижимого имущества были заключены с нарушением требований законодательства. В связи с этим прокуратура предъявила требования о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности>, - сообщили в Генеральной прокуратуре.

Следует отметить, что 29 марта 2018 года правительство под руководством Карена Карапетяна приняло решение о передаче государственного имущества, расположенного на административной территории села Гетаовит Тавушской области, площадью 10 518,2 кв. м, стоимостью 518 тыс. драмов. Также было принято решение о возврате зданий и сооружений балансовой стоимостью 221 драм и передаче их в дар Армянской Апостольской Святой Церкви.

Губернатор Тавуша через главу общины Гетаовит должен был осуществить процедуру изменения целевого назначения земельного участка специального назначения площадью 8,9 га, занимаемого указанным имуществом и необходимого для его обслуживания и использования, являющегося государственной собственностью.

Напомним, что 13 февраля 2025 года совет общины Апаран подал иск в Административный суд против главы общины Карена Егиазаряна. Они требуют признать недействительными решения о признании церквей, построенных на территории общины, общинной собственностью, передаче их церкви по договору дарения и регистрации права собственности. Решение главы общины также оспаривается в административном суде Генеральной прокуратурой.

В 2019 году глава общины Апаран Карен Егиазарян вынес три решения, согласно которым церкви, построенные на территории общины в селах Египатруш и Ернджатап, были признаны собственностью общины. После этого церкви вместе с прилегающими территориями и договорами дарения были переданы Армянской Апостольской Церкви.

Генеральная прокуратура подала иск в Административный суд только в отношении одного решения главы общины. В частности, 7 февраля 2024 года прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным решения о признании церкви в селе Египатруш общинной собственностью, регистрации возникших на неё имущественных прав, а также о передаче этого имущества в дар Армянской Апостольской Церкви и регистрации права собственности последней.

Генеральная прокуратура сообщила Hetq, что иск подан в целях защиты государственных интересов. В частности, отмечалось, что церкви являются историко-культурными объектами, поэтому не подлежат отчуждению, а глава общины передал их Армянской Апостольской Церкви соответствующим решением и договором дарения.