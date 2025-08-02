Суббота, 2 Августа 2025 15:04

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 частично улицы Сари Тага 2-6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично частные дома 50-103 на улице Лео, частично частные дома 5-48 на улице Ереванци, частично частные дома 91-253 в кв. “Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-17:00 частично улица Вильнюса, школа N197 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на улице Алиханян;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10:00-16:00 улицы Шрджанаин и Варужана;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично села Воскеат и Агарак;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично квартал Нор, частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Масисе;

10։00-13։00 частично села Армаш, Лусашох, Вардашат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Айгаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично село Айгезард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Пор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области :

10:00-14:00 жилые дома 36, 46 в 10-ом квартале Чаренцавана, кварталы Коттеджы, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-17:00 рынок на улице Пионеракан, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

в Гегаркуникской области :

10։30-16։30 села Айкаванк, Бердкунк, Лчап, Цовазард, ООО “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция компании “Юком”, ООО “Акватик”, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, прилегающая к селу Цовазард, ЧП “Оник Гаспарян”, ООО “Роял Фиш” в Гаварском округе;

11:00-14:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00֊14։00 частично улицы Гетапня и Василева в городе Дилижан,

в Лорийской области :

10։00-13։00 7-ой квартал на улице Эребуни в городе Ташир;

13։30։17։00 8-ой квартал на улице Гагарина в городе Ташир;

11:00-14:00 кварталы 5-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкино, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин, Латишакан в городе Ташир;

11:00-16:00 села Новосельцево, Саратовка, Гетаван, ТРСА “Степанаван”;

в Сюникской области :

0 9:30-11:00 село Катнарат,

10:00-13:00 квартал “Ванки Тап”, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 8 в городе Горис;

11:00-13:00 частично здание школы в селе Тег.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.