Суббота, 2 Августа 2025 14:22

АрмИнфо. В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 12 по 20 августа в Республике Армения пройдут армяно-американские совместные учения <ОРЕЛ ПАРТНЕР-2025>, сообщает Минобороны Армении.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС РА, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

Учения предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации.

Целью учений является повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения ВС РА.

В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным операциям, периодически принимают участие в подобных совместных учениях и тренировках в странах-партнерах.