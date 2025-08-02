Суббота, 2 Августа 2025 13:41

АрмИнфо. Действующая власть просто разрушит работающую систему. С такой оценкой выступил в интервью <5-му каналу> второй президент Армении Роберт Кочарян, касаясь ареста главы ГК <Ташир> Самвела Карапетяна и планов правительства национализировать <Элсети Армении>.

<То, что произошло с Самвелом Карапетяном - это просто фантастическая неблагодарность по отношению к благотворителю и предпринимателю.

И вообще, это удар по благотворительности как по общественному институту. Я на секунду представил: если бы Кирк Керкорян в 2007 году, будучи недовольным какими-то моими шагами, сказал что-то против меня - что бы я сделал? Арестовал бы его, если бы он приехал в Армению? Это крайняя степень глупости.

Самвел Карапетян - человек, которого по масштабам благотворительности, пожалуй, можно сравнить только с Кирком Керкоряном. С той разницей, что Керкорян не занимался бизнесом в Армении, а Самвел Карапетян сделал колоссальные инвестиции и создал тысячи рабочих мест. Люди кормят свои семьи благодаря его инвестициям. И в ситуации, когда иностранные инвестиции в Армении резко сократились, нападать на крупного инвестора - это просто глупость. Трудно даже представить больший ущерб для Республики Армения>, - сказал он.

Вместе с тем, у Кочаряна нет объяснений тому, все же - какова была цель такого шага. <У меня нет объяснения. Если его (премьера Пашиняна) что-то не устраивало, он мог связаться с Самвелом Карапетяном, предложить встречу, спросить, в чем причина, попытаться что-то объяснить>, - подчеркнул он.

Комментируя заявления властей о том, что проверки в ЭСА Армении уже были начаты, и Карапетян знал, что у него будут проблемы и сделал заявление, чтобы сменить дискурс, Кочарян отметил: <Это все из жанра абсурда. Я прекрасно знаю, в каком состоянии были распределительные сети, когда они еще принадлежали государству. Именно при мне они были приватизированы. Позорная была картина - <человек по свету> был самым важным человеком, потому что на месте делал все, что хотел. Сети ежегодно накапливали десятки миллионов долларов долгов. Мы их приватизировали, и ситуация резко изменилась.

Самвел Карапетян - это человек, который делает огромные инвестиции не только в распределительные сети, но и в другие сферы. И поставить его в такое положение за одно предложение - это позор. То, что говорит Пашинян, не имеет под собой никакой основы, потому что есть Комиссия по регулированию общественных услуг, и она не получала подобных жалоб на ЭСА. Это просто расправа>, - подчеркнул он.

Может быть, предполагает Кочарян, цель в том, чтобы к предстоящим выборам временно поставить своего директора в ЭСА и использовать эту структуру в электоральных целях. <Назначить своих людей, выжать из ЭСА все возможное, а также использовать как избирательный ресурс. А что такое избирательный ресурс? Это, например, давать обещания, предоставлять услуги за счет ЭСА, чтобы получить голоса в разных населенных пунктах. Вот это может быть реальной мотивацией для Никола Пашиняна.

Сейчас они назначили управляющего, но Самвелу Карапетяну говорят: ты должен продолжать делать инвестиции. Это полное кино. Самвел Карапетян должен продолжать вкладывать свои средства, а Романоc должен ими распоряжаться? Вы серьезно? Вы в своем уме? Так не бывает. Мое предположение и прогноз: они просто разрушат работающую систему>,

- подчеркнул Кочарян.

Экс-глава РА убежден, что власти проиграют в международном арбитраже. <Это беспредел, оставляет впечатление государственного рэкета. Я не сомневаюсь, что они проиграют арбитражный спор, но в данном случае проиграет государство и никто из тех, кто совершил эти преступления не будет из своего кармана компенсировать эти суммы>, - резюмировал Роберт Кочарян.