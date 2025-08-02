Суббота, 2 Августа 2025 13:40

АрмИнфо. <Я однажды, несколько лет назад, сказал, что если бы глава Армении был агентом Турции, он бы точно делал те шаги, которые сейчас предпринимает армянское правительство>, - заявил в интервью <Пятому каналу> второй президент Роберт Кочарян, коснувшись антицерковной кампании властей Армении.

<Я много думал об этом, но так и не понял, какое отношение целибат имеет к безопасности страны, какое отношение имеет обет безбрачия епископов к безопасности страны - я не нашёл такой связи, а Пашинян ее находит>, - сказал экс-глава государства.

Кочарян убежден, это нападение на церковь, а не на Католикоса. <Вспомним, как в 2018 году проходили атаки на командование армии: на всех были заведены уголовные дела, всех называли ворами, якобы армия была разграблена, обвиняли во всем подряд. Он ведь не говорил, что армия Армении плохая, он говорил, что это генералитет, командный состав - воры и разбойники, разрушающие нашу армию. В итоге что получили? Потерю доверия к командованию, что ослабило армию, и мы потерпели позорное поражение в войне>, - заметил он.

Как указал экс-президент, Армения не должна была проигрывать. <У Азербайджана не было такого преимущества, я вам уверенно говорю. Под предлогом улучшения армии он разрушил армию, а сейчас он то же самое делает с церковью. Говорит: да, я верующий, цитирует Евангелие, хочет создать впечатление, что у него прямая связь с Христом, что он близок к нему, но по той же модели, как разрушил армию, сейчас он создает недоверие к священникам и Католикосу, тем самым подрывая основы церкви. В этом смысле он очень предсказуем. Это кампания против церкви>, - подчеркнул Кочарян.

На вопрос, добьется ли Пашинян успеха, второй президент ответил: <Не думаю, но попробуем посмотреть на этот вопрос под немного другим углом. Мы часто не понимаем, что делает Никол Пашинян или зачем он это делает, потому что смотрим на ситуацию глазами армян. Попробуйте взглянуть на тему нападения на церковь глазами азербайджанцев - сразу станет понятно, что происходит. Посмотрите на это глазами Эрдогана или Алиева - сразу все станет ясно>.

Кочарян задается вопросом, какими инструментами располагает церковь, чтобы бороться? Есть ли у нее такие инструменты? У церкви нет армии, нет полиции, понятно, что государство может в какой-то мере оказывать давление. Что может сделать церковь?

<Прежде всего - отлучить от церкви тех людей, которые начали эту кампанию против нее. Объявить, что эти люди не принадлежат к Армянской Апостольской Церкви. К примеру, недавно в России один священник сделал интересный шаг - отказался крестить ребенка, если его крестным станет представитель партии <Гражданский договор>. Это один из инструментов церкви, и его нужно использовать. Церковь должна обратиться к народу. Уверен, что церковь получит поддержку как народа, так и политических сил. Но у нее нет возможности уклониться от этого конфликта. Это не означает, что завтра Никол Пашинян пойдет штурмовать резиденцию Католикоса. У меня складывается впечатление, что ему нужен длительный процесс дискредитации церкви. В этом и заключается цель. Очень возможно, что анонсированный митинг на площади Эчмиадзина в итоге не состоится>, - сказал он.

Как указал Роберт Кочарян, он не разделяет мнение о том, что Пашинян собирается использовать сектантов для атаки на резиденцию Католикоса. <Сектанты вообще безразличны к тому, как живет Католикос или епископы. Это не так, будто они питают ненависть к Армянской Церкви - им просто все равно. И если вы думаете, что Пашинян сможет собрать их по зову, ничего подобного не произойдет>, - отметил он.

Второй президент убежден, что сегодня у Никола Пашиняна нет ресурса, чтобы мобилизовать улицу. <Он не сможет собрать достаточное количество людей для проведения такой операции. На мой взгляд, он применяет инструменты долгосрочной дискредитации церкви, и церковь должна защищаться, обратиться к народу. Церковь никогда не станет зачинщиком столкновений, их организатором. Значит, на это хулиганство придется пойти властям Армении.

Вера в людях укоренилась глубоко, и для власти это игра с огнем. Я не исключаю, что Пашинян это понимает, поэтому будет пытаться продолжать процесс дискредитации в дозированной форме, но не перейдет ту черту, после которой может быть активирован мобилизационный ресурс церкви>,- заключил он.