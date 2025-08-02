Суббота, 2 Августа 2025 13:03

АрмИнфо. Рейтинг Никола Пашиняна и партии <Гражданский договор> находится в устойчивом тренде глубокого падения - это факт, и все социологические опросы это показывают. С такой оценкой выступил второй президент Роберт Кочарян в интервью телеканалу <5-й канал>.

<Он постоянно пытается находить какие-то новые форматы, чтобы восстановить связь с народом - велосипеды, фейсбуковские посты с руганью, семейные подкасты, встречи под лозунгом <образование - это модно> и так далее. Всё это попытки заново позиционироваться и как-то восстановить те потери, которые он понес. Но потери носят фундаментальный характер и связаны с тем, что основные лозунги революции провалены.

К примеру, социальная справедливость (один из лозунгов <бархатной революции> -ред). Например, когда я стал президентом в 1998 году, уровень бедности составлял 56%. В начале 2008 года показатель снизился до 25%, то есть более чем в два раза. Крайняя бедность сократилась с 21% до 4%. Сейчас уровень бедности - примерно 24%, и это самый наглядный показатель социальной справедливости. По сути, в этом вопросе Никол Пашинян не может зафиксировать никакого прогресса. Поляризация усилилась, бедный стал ещё беднее.

Второе обстоятельство - борьба с коррупцией. Борьбу с коррупцией они перевернули и возглавили ее, и делают это блестяще. Если в прошлом была коррупция, то, что происходит сегодня - это грабеж. Пример - ситуация с фондом ANIF, пропажа 65 миллионов долларов или исчезновение 100 миллионов драмов из Всеармянского фонда - это грабёж, это даже не коррупция, это просто верх совершенства коррупции.

Сейчас он пытается найти новые модусы, чтобы восстановить свои отношения с народом, придумывает всякие <креативные> идеи. Он всегда ищет виноватых - в этом он великолепен>, - сказал Роберт Кочарян.