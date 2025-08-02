Суббота, 2 Августа 2025 13:01

АрмИнфо. Предварительное подписание мирного договора с Баку - это очередная терминологическая уловка, чтобы морочить голову, под которой ничего нет. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, в интервью "5-му каналу" комментируя возможность предварительного подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

"Что означает "предварительное подписание"? Я был президентом 10 лет, подписал множество договоров, но никогда не было такого варианта, как "предварительное подписание".

Если разногласий много, значит, нет договора, который можно было бы подписать. А если говорят о предварительном подписании, значит, до выборов планируется выдать бумагу, которая не будет иметь никаких юридических последствий и не налагает никаких обязательств. Предварительное подписание - это очередная терминологическая уловка, чтобы морочить голову, под которой ничего нет. Уважающий себя человек не может всерьёз воспринимать эту терминологию", - отметил он.

На вопрос о том, что, по его мнению, обсуждается сейчас на переговорах, Роберт Кочарян ответил: "Обсуждается так называемый мирный договор, который все еще предполагает выполнение ряда условий. На самом высоком уровне в Азербайджане заявили, что не будут подписывать договор до изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы. Но предполагаю, что в связи с определёнными избирательными процессами Армении могут "преподнести" некий клочок бумаги в виде предварительного договора - чтобы повлиять на избирателей", - сказал он.

Кочарян вопрошает, а что из себя представляет "повестка мира", почему флагманом повестки мира стал Никол Пашинян?

"Хочу напомнить, с какими лозунгами проходила революция 2018 года? Было три основных темы: социальная справедливость, борьба с коррупцией и демократия. Повестки мира не было. Когда Никол Пашинян спровоцировал войну, поскольку в течение двух лет его речи были речами националистически настроенного лидера, не принимающего "никаких уступок". После поражения в войне, для напуганного общества повестка мира стала актуальной. Он принёс это поражение - и сам же взял в руки знамя мирной повестки, возникшей в результате этого поражения. Он полностью провалил и социальную справедливость, и борьбу с коррупцией, и демократию. Я считаю, что он предал все те идеи, под влиянием которых в 2018 году произошла смена власти. Он принес поражение - и под знаменем этого поражения он удерживает власть", - подчеркнул он.

На ремарку о том, что, как оказалось, "это работает", поскольку, согласно социологам, одной из главных причин поражения Кочаряна в 2021 году стало то, что Пашинян агитировал за мир, тогда как имя Кочаряна ассоциировалось с возможными новыми освободительными боями, второй президент сказал: "Вы правы. В этом и состоит весь парадокс. Сотни тысяч людей вышли на улицы, вдохновлённые тремя ключевыми вопросами. По всем трём направлениям власть полностью провалилась. А провал в вопросах безопасности породил для него новую повестку. И с этой повесткой он был переизбран в 2021 году. Это, действительно, абсурд".