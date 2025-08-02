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 Суббота, 2 Августа 2025 13:00
Наира Бадалян

Зачем Алиеву дорога, контролируемая американцами? Алиеву нужен полностью подконтрольный ему коридор, поскольку Пашинян во всем с ним соглашается: Роберт Кочарян

Зачем Алиеву дорога, контролируемая американцами? Алиеву нужен полностью подконтрольный ему коридор, поскольку Пашинян во всем с ним соглашается: Роберт Кочарян

АрмИнфо. Речь идет не об угрозе уступки, а о том, что обещание уже дано - я в этом не сомневаюсь. Речь идет о коридоре. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в интервью телеканалу <5-й канал> сегодня, касаясь заявлений членов команды премьера Никола Пашиняна о том, что Армения отклонила предложение США об аренде дороги через Сюник, сочтя это угрозой суверенитету.

Напомним, что 16 июля на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций в регионе должна проходить с соблюдением территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, через которые они проложены. Он не исключил, что управление дорогой из Азербайджана в Нахиджеван через Сюник может быть передано частной компании. Как отметил премьер, в аутсорсинге дороги в Сюнике заинтересованы не только США, но и ЕС. А Армении интересна заинтересованность США и ЕС, добавил Пашинян. Позже в правящем "Гражданском договоре" заявили, что Армения отказалась от идеи аренды дороги через Сюник, поскольку в этом предложении власти усмотрели угрозу суверенитету страны.

<То, что сказал Алиев в Карабахе, я уверен - это именно то, о чем они говорили в Абу- Даби>, - убежден он. Кочарян также уверен, что причиной отказа Алиева от американского предложения в том, что он получил от Никола Пашиняна исполнение всех своих желаний.

<Никол Пашинян со всем соглашается. Сначала отказывается, потом отступает. Алиев уверен, что и в этом случае Пашинян уступит. Зачем Алиеву дорога, контролируемая американцами? Алиеву нужен полностью подконтрольный ему коридор>, - сказал он.

При этом, по мнению Кочаряна, с задачей и эту уступку <объяснить> внутренней аудитории, <представить как очередное достижение> Пашинян справиться на отлично. Сделает он порционно, дозировано.

<К примеру, он сначала заявил <Арцах - это Армения и точка>, потом оказалось, что он признает Арцах частью Азербайджана и так далее. Теперь внутренней аудитории он говорит:  <Мы не потеряли Карабах, но приобрели Республику Армения>. Это тоже самое, что, если человек теряет ногу в аварии, а потом с радостью говорит: <я не потерял ногу, а просто похудел>, - сказал Роберт Кочарян.

<Никол Пашинян - чемпион по таким манипулятивным объяснениям. Он - биоустройство для лжи>, - добавил Кочарян. 

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