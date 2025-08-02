Суббота, 2 Августа 2025 12:20

АрмИнфо. Потеря Нагорного Карабаха в основном обусловлена тем, что Армения отказалась выполнять 9-й пункт Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, начала интерпретировать его по-другому. Такого мнения придерживается второй президент Армении Роберт Кочарян

В интервью <5-му каналу> Кочарян отметил, что на последней пресс-конференции премьеру Николу Пашиняну пришлось затронуть тему аутсорсинга Сюникской дороги после публикации фонда <Карнеги> и заявлений американского посла об б аренде дороги в 42 км через Сюник примерно на 100 лет, признав, что вопрос является очень конкретной темой и уже некоторое время находится на столе переговоров.

<Здесь, конечно, есть очевидный абсурд - почему Сюникская дорога, или так называемый <Зангезурский коридор>, до сих пор остаётся темой обсуждения на столе переговоров. Я владею информацией, что эта дорога по требованию Азербайджана была включена в 9-й пункт заявления от 9 ноября - для создания симметрии с Лачинским коридором. Лачин был пятикилометровым коридором, над которым Азербайджан не имел никакого контроля, и асимметричный вариант этого - это дорога, соединяющая Азербайджан с Нахиджеваном. Сейчас Карабаха нет, Лачинского коридора нет, но тема этой дороги продолжает существовать сама по себе. Тема т.н. Зангезурского коридора стала <жить своей жизнью> несмотря на то, что она имела непосредственную связь с Нагорным Карабахом>, - отметил он.

<Потеря Карабаха в основном связана именно с тем, что Армения отказалась выполнять 9-й пункт, начала интерпретировать его, мол, мы понимаем это по-другому. Вполне естественно, что в Азербайджане говорят: "Вы что, нас за дураков держите? Войну проиграли вы, в этом заявлении есть всего один пункт, который отвечает интересам Азербайджана, и вы его отвергаете>. За этим последовало закрытие Лачинского коридора и потеря Карабаха.

Отложить все это в сторону и привести переговоры к тому, что так называемый <Зангезурский коридор> продолжает существовать как отдельная тема - это абсурд. Это просто шедевр дипломатического провала>, - заявил Кочарян.

Второй президент РА убежден, что после потери Карабаха эта тема больше не должна существовать: <Когда эта тема продолжает жить сама по себе, это означает, что ты делаешь свою территорию спорной - другие государства обсуждают между собой создание коридора через твою территорию. Это та ситуация, когда ты не за столом переговоров, а в геополитическом меню>.

Коснувшись того, какие выгоды может принести эта дорога Армении, в чем пытаются убедить некоторые, Роберт Кочарян заявил: <Пару дней назад известный пианист (имеется в виду президент Армении Ваагн Хачатурян - ред.) сказал, что "ворота Сюника нужно открыть". А несколько дней назад президент Турции заявил, что на строительство железной дороги Карс-Игдыр-Нахиджеван выделено 2,8 миллиарда долларов. Это означает, что предполагаемая дорога пойдёт не через Ерасх и территорию Армении в Турцию, а из Нахиджевана напрямую в Турцию. И к открытию дорог эта трасса не будет иметь никакого отношения. Это будет коридор Турция-Азербайджан-страны Центральной Азии. Каждый разумный человек должен взять карту в руки, посмотреть и задаться вопросом, а в чем наша выгода? Я не сомневаюсь, что это будет именно коридор.>.

По его словам, если государство не может делегировать, отдавать на аутсорс свою функцию частной компании. И неправильно приводить пример международного аэропорта <Звартноц> в Ереване, находящегося под концессионным управлением, считает он. <Там чистый бизнес, а тут дорога. Например, если на этой дороге произойдёт авария, полиция какой страны будет это расследовать? В каком суде будет рассматриваться инцидент? Какие следственные органы этим займутся?> - вопрошает второй президент РА.