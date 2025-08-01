Пятница, 1 Августа 2025 20:05

АрмИнфо. Новое соглашение о работе Российско- армянского университета (РАУ) демонстрирует интерес двух стран в развитии культурных и гуманитарных связей, а также укреплении двухсторонних отношений. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

В этой связи он отметил, что РАУ за время своей работы, помимо того, что приобрел статус ведущего вуза в регионе, смог также стать успешным примером интеграции двух образовательных систем. "Российско-армянский университет имеет важную роль в образовательной, культурной, а также научной сферах наших стран и ведет активную работу с ведущими российскими центрами. Кроме того, он способствует сохранению культурных традиций и развитию Еревана как образовательного центра, внося значительный вклад в развитие страны", - считает Оверчук.

Как ранее сообщало АрмИнфо, президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон о ратификации соглашения с Ереваном о работе в республике Российско- армянского университета. Новый документ приходит на смену соглашению 1997 года об условиях учреждения и деятельности вуза и, согласно пояснительной записке, "обеспечивает преемственность правового регулирования в отношении университета".

Напомним, что Российско-армянский университет действует в Ереване с 1997 года. Учреждение ведет обучение на русском и армянском языках и выдает дипломы сразу обеих стран.