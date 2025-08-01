Пятница, 1 Августа 2025 19:12

АрмИнфо. Мера пресечения зампреда Республиканской партии Армении (РПА), политзаключенного Армена Ашотяна изменена, и скоро он будет на свободе. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава молодежного крыла РПА Генрих Даниелян.

Между тем, адвокат Рубен Меликян пояснил, что решением Апелляционного суда домашний арест Ашотяна был заменен на административный надзор. "Тюремное заключение и домашний арест зампреда РПА вместе длились 777 дней. Свободу всем остальным политзаключенным в стране!", - написал на своей странице Меликян.

Напомним, что 15 июня 2023 года заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.