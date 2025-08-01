Пятница, 1 Августа 2025 18:46

АрмИнфо. По результатам основного и дополнительного этапов вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Армении было принято 10970 абитуриентов (68,5% от подавших заявку).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, всего на основной этап экзаменов заявки подали 16011 абитуриентов, что на 1 769 человек больше, чем в 2024 году (14 242), а на дополнительный 1 478 абитуриентов. При этом, из 10 970 принятых абитуриентов 1182 поступили в вуз в результате дополнительного этапа приема: 990 из них поступили в государственные, а 192-в негосударственные вузы.

"Из 2 вступительных экзаменов положительный порог преодолели 11 787 абитуриентов - 73,6% участников", - добавили в Министерстве.

Согласно источнику, на 2025-2026 учебный год было выделено 2142 бесплатных и 9984 платных места. "Из выделенных мест вакантными остались 1174 - 219 бесплатных и 955 платных, что примерно в 5 раз меньше, чем в 2024 году (6174 места)", - пояснили в Министерстве.

В МОНКС также напомнили, в прошлом году было принято 10 720 абитуриентов (75,3% от подавших заявку).