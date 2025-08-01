Пятница, 1 Августа 2025 17:40

АрмИнфо. Первопрестольный Святой Эчмиадзин осудил решение Апелляционного уголовного суда Армении в отношении главы Ширакской епархии, архиепископа Микаэля Аджапахяна от 30 июля 2025 года, по которому ранее принятый незаконный судебный акт о применении ареста остался в силе.

Как напомнили в этой связи в пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, 28 июня 2025 года суд первой инстанции применил арест к архиепископу Микаэлу Аджапахяну по надуманным мотивам, якобы за воспрепятствование расследованию дела и совершения преступления.

"Содержание Аджапахяна в заключении является карательным актом, направленным на ограничение свободы слова, и прямым следствием политики властей по преследованию Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) и разжигания ненависти в отношении священнослужителей", - говорится в заявлении.

В связи с этим Первопрестольный Эчмиадзин призвал правоохранительные и судебные органы немедленно освободить незаконно арестованного архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Напомним, что 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина.