Пятница, 1 Августа 2025 17:31

АрмИнфо. Доводы в стиле "раз он до сих пор премьер- министр, значит народ согласен с его политикой" не работают. Так зампредседателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян прокомментировал статью главы МИД России Сергея Лаврова, вышедшее сегодня в "Новой газете", где есть и часть по Нагорному Карабаху.

Ашотян отметил, что с большим интересом ознакомился со статьей Лаврова, посвящённой 50- летию Хельсинского Заключительного Акта и созданию ОБСЕ.

"Предметом моей скромной реакции на программную статью министра Лаврова является не столько глобальная оценка деятельности организации, - в этом плане позволю себе согласиться со многими аргументами, приведенными министром, - сколько региональное измерение мандата ОБСЕ в лице её Минской группы по урегулированию нагорно­карабахского конфликта", - отметил Ашотян.

Зампред РПА считает, что оценка работы единственного международного легитимного формата по поиску взаимоприемлемого решения самого застарелого и кровавого конфликта на территории бывшего Советского Союза, данная Лавровым, откровенно обескураживает своими двойными стандартами, умыванием рук и попыткой снятие ответственности с себя - в лучших традициях столь нелюбимой господином Лавровым западной дипломатии и фактическим повторением алиевского ( sic! ) нарратива о деятельности МГ ОБСЕ.

Говоря о политике двойных стандартов, армянский политик заметил, что оценивая работу МГ как "ОБСЕ не справилась и в Нагорном Карабахе. Минская группа так и не смогла создать условия для диалога между конфликтующими сторонами:", уважаемый министр буквально абзацем выше, упоминая Приднестровский конфликт, не смотря на неурегулированность проблемы, не только воздерживается от столь резких и бескомпромиссных заявлений, но и выражает свое сожаление по поводу будущего формата "5 + 2", который, по его выражению, "убивают" западные партнёры.

"Ещё одним примером двойных стандартов в статье являются многочисленные ссылки на принцип нерушимости границ и замалчивание принципа права народа на самоопределение, упомянутого в том же Хельсинском Заключительном Акте в качестве одного из 10 принципов. Подобная однобокость вызывает удивление, так как российские высокопоставленные официальные лица, в том числе господин Лавров, в контексте войны в Украине очень часто ссылаются именно на принцип самоопределения и этим подкрепляют свою дипломатическую позицию. Напомню, что именно этот принцип является одним из трёх китов, на которых МГ ОБСЕ были выработаны базовые принципы урегулирования Нагорно-карабахского конфликта", - заметил Ашотян.

По его словам, справедливо критикуя молчание западных, в том числе институтов ОБСЕ, по поводу религиозных притеснений в различных членах организации, господин Лавров упоминает гонения на Эстонскую православную церковь, обходя стороной атаки действующего армянского режима на Армянскую Апостольскую церковь.

"Кроме того, если по словам Лаврова Минская группа ОБСЕ была неэффективной, то следует вспомнить, что состоявшая из девяти государств данная группа делегировала свои основные полномочия тройке сопредседателей, среди которой ведущую роль играла и Российская Федерация. Более того, сам Лавров участвовал в десятках встреч как в двустороннем, так и в многостороннем формате, целью которых была выработка взаимоприемлемой формулы справедливого разрешения данного конфликта", - заметил политик.

В этом ключе он добавил, что ни для кого не секрет, что многочисленные предложения сопредседателей МГ ОБСЕ торпедировались деструктивным подходом азербайджанского руководства, в ответ на который сопредседатели, в том числе Россия, воздерживались как минимум от публичной критики Алиева и от действенных мер воздействия на азербайджанскую позицию. Ашотян уверен, что способствовало пролонгации конфликта, подрыву авторитета сопредседателей на международной арене и безнаказанному цинизму азербайджанского руководства.

"Как бы ни было больно и печально, следует также упомянуть, что после трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года основная инициатива по поддержанию мира в регионе перешла именно к Российской Федерации. Да, до начала СВО МГ ОБСЕ продолжала функционировать. Подтверждением этого являются ряд заявлений и встреч сопредседателей группы. Однако "на земле" как политическая, так и военная и гуманитарная составляющие конфликта находились под решающим российским влиянием. И дополнительные российские обязательства в данном контексте никто не отменял", - считает зампред РПА.

Касаясь позиции официального Баку, Ашотян признал, что президент Алиев критиковал деятельность МГ ОБСЕ и раньше, однако после этнической чистки Нагорном Карабахе и деарменизации региона риторика азербайджанского руководства нарушает как конкретные принципы Хельсинского Заключительного акта, так и полна циничности и наглости по отношению к странам-сопредседателям группы.

"Странно, что позиция министра Лаврова об оценке неэффективной деятельности МГ ОБСЕ столь разительно совпадает с позицией азербайджанского президента, тем более в условиях нового витка напряженности российско-азербайджанских отношениях. Отношение к нагорно- карабахскому конфликту как "разрешенному" не только являются фактической репликой азербайджанской позиции, но и легитимизирует военные преступления Азербайджана, нарушение им международного права и неоспоримый факт этнической чистки армян Карабаха. Полностью разделяя оценки о вине нынешнего армянского руководства в данной ситуации, озвученные руководителями России ранее, не могу обойти вниманием тот факт, что даже Пражское признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана со стороны Пашиняна не снимает ответственности с международных организаций и де-юре действующих сопредседателей МГ за судьбу насильственно переселенных армян Карабаха, за их право на возвращение, за международные гарантии сохранения их культурного и духовного наследия и за их безопасность в будущем", - уверен армянский политик.

Ашотян с сожалением констатировал, что ни в данной статье, ни в иных публичных выступлениях руководителя российского МИД этой ответственности и готовности защищать права несправедливо угнетённых, поверивших как в международные институты, так и в "судьбоносность" российского присутствия карабахских армян не прослеживается.

"Уважаемый министр Лавров, Ошибки, просчеты и откровенное предательство национальных интересов со стороны режима Пашиняна не снимает ответственности за ситуацию не только с армянского народа, но и с его друзей и союзников. В противном случае лишь укрепляется созданное годами впечатление, что авантюристская линия, проводимая Николом Пашиняном, как минимум, пользуется молчаливым согласием, или более того - фактическим поощрением со стороны России.

Никол Пашинян - это ещё не весь армянский народ, доводы в стиле "раз он до сих пор премьер-министр, значит народ согласен с его политикой" не работают. Есть же пример той же Украины, где российская политика не отождествляет весь украинский народ с президентом Зеленским", - заключил Ашотян.