Пятница, 1 Августа 2025 14:54

АрмИнфо. Правительство Армении планирует следующие расходы на концерт Дженнифер Лопес: на двухдневное питание Лопес выделят $37 тыс., на гостиничное обслуживание съемочной группы - $185 тыс., на питание гримерки - 4 млн. драмов, адвокат обойдется в 4,4 млн драмов, бухгалтер - 4,4 миллиона драмов, продюсер концертной программы - 5,9 миллиона драмов и техническое руководство концерта (не путать с техническим персоналом) - 30 миллионов драмов. Расходами поинтересовалась армянская служба <Радио Свобода>.

31 июля, то есть всего за два дня до концерта Дженнифер Лопес в Ереване стало известно, что деньги на его организацию были выделены из бюджета Армении: вчера правительство приняло решение направить $6млн., выделенных на отменённый концерт американского рэпера Снуп Догга в 2023 году, на организацию концерта Дженнифер Лопес в Ереване. И это несмотря на то, что уже несколько месяцев нигде, ни в какой рекламной кампании, ни на одной афише не упоминается, что правительство и <Doping Space> являются спонсорами и организаторами этого концерта, который пройдёт в рамках мирового турне Лопес.

Более того, в решении правительства не упоминается, что концерт Дженнифер Лопес в Ереване состоится 3 августа. Вместо этого указаны расплывчатые даты, например, <осенью 2025 года>.

Кроме того, бюджет на организацию концерта Дженнифер Лопес включает расходы в миллионы драмов, обоснованность и целесообразность которых вызывают вопросы.

$37 000 на двухдневный ужин Дженнифер Лопес, $15 000 - на продюсера концертной программы

Из решения правительства становится понятно, что Лопес получит 1 миллиард драмов, или более $2,5 млн. Поскольку продолжительность концерта неизвестна, сложно оценить, соответствует ли эта сумма гонорарам, выплаченным за предыдущие концерты.

Более подозрительной выглядит сумма, выделенная на услуги по доставке еды для

Дженнифер Лопес: 14,4 миллиона драмов, или $37 тыс. 6 миллионов драмов было выделено на питание её команды, а 3,8 миллиона драмов - на оплату услуг гримёров.

Согласно правительственным документам, Дженнифер Лопес остановится в отеле <Двин> (Seven Visions Hotels 5), которому за два дня планируется выплатить около 4 миллионов драмов. По предварительной смете, на проживание Лопес и размещение её группы поддержки в различных отелях Еревана будет потрачено более 71,5 млн драмов, что эквивалентно $185 тыс.

На консультационные услуги, связанные с закупками, будет выделено 6 миллионов драмов, на юридическую консультацию - 4,4 миллиона драмов, и столько же на бухгалтерские услуги. <Doping Space> планирует выплатить 1 миллион 320 тысяч драмов встречающему артиста, 2,5 миллиона драмов - менеджеру по транспорту на концерте и 2,3 миллиона драмов - менеджеру по питанию. Также в здании будет работать <операционный менеджер>, зарплата которого составит 3,5 миллиона драмов за концерт, и 3 миллиона драмов - менеджеру по генератору. <Doping Space> планирует потратить 8,5 миллиона драмов на аренду автомобилей и пассажирские перевозки.

При этом, замечают в Радио Свобода, хотя между предыдущим концертом и этим прошло

два года, звезды, жанры и гонорары изменились, но по удивительному совпадению смета на концерт Лопес в итоге оказалась точно такой же, какую та же компания получила от правительства для Snoop Dogg в 2023 году.

Ожидается, что исполнительный продюсер концерта будет получать зарплату в размере 2,5 млн драмов. Помимо этой должности, также будет работать продюсер концертной программы с зарплатой в 5,8 млн драмов. Техническое руководство концертом получит 29,4 млн драмов.

<Doping Space> так и не вернула бюджетные деньги

Летом 2023 года правительство выделило компании <Doping Space> около $6 млн. на организацию концерта Снуп Догга, но из-за нападения Азербайджана на Нагорный Карабах и исхода армян он так и не состоялся.

<Радио Свобода> с марта ведёт переписку с Министерством образования, науки, культуры и спорта по поводу несостоявшегося концерта Снуп Догга. Однако министерство так и не дало внятного письменного ответа на вопросы о том, почему они не получили выделенные $6 млн. от организатора концерта <Doping Space> и, не получив их обратно, не обратилось в суд с иском против компании. Договор, заключённый между <Doping Space> и МОНКС, предусматривал такую возможность.

Радио Свобода специально запросило у МОНКС, какие конкретные действия оно предприняло для возврата $6 млн. в бюджет. В одном случае министерство заявило, что связалось с Doping Space с целью расторжения контракта и возврата средств в бюджет. В другом случае сообщалось, что в феврале этого года Doping Space предлагала провести мероприятие в 2025 году. Компания не ответила на письменные вопросы Радио Свобода по этому вопросу.