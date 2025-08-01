Пятница, 1 Августа 2025 14:13

АрмИнфо. Новая бизнес-карта с эксклюзивными преимуществами от IDBank — Mastercard Business Preferred. Откройте для себя мир новых возможностей и комфортных путешествий с новой картой Mastercard Business Preferred от IDBank, созданной специально для бизнеса.

IDBank не только предлагает карту с уникальными преимуществами, но и дарит компаниям эксклюзивную возможность: оформить карту с 50% скидкой на весь пятилетний срок обслуживания. При оформлении карты IDBank Mastercard Business Preferred в период с 31 июля по 31 декабря 2025 года стоимость годового обслуживания составит всего 25 000 драмов вместо 50 000 драмов за 5 лет.

По словам Гоар Гукасян, менеджера по развитию экосистемы и сотрудничеству с партнёрами IDBank, новая карта станет одним из самых востребованных продуктов для бизнеса, особенно для тех, кто часто путешествует по работе: «Мы не случайно запускаем эту карту с таким эксклюзивным предложением. Каждый раз мы стремимся сделать использование наших новых продуктов максимально доступным и комфортным. IDBank, как надёжный бизнес-партнёр, постоянно ищет новые пути для того, чтобы сделать работу своих клиентов более эффективной — как в Армении, так и за её пределами», — отметила Гоар Гукасян.

Основные преимущества карты:

Неограниченный бесплатный доступ в бизнес-залы более чем 1200 аэропортов в 450 городах мира + 2 гостя/год

Неограниченный доступ к Fast Track — для прохождения досмотра без очередей

Круглосуточный консьерж-сервис

Международный роуминг с Flexiroam

Страховка для путешественников

Сегодня, когда путешествия стали проще, а участие в международных форумах, мероприятиях и тренингах — важной частью профессионального развития, карта IDBank MC Business Preferred становится надёжным спутником как для руководителей, так и для сотрудников, открывая доступ к новым возможностям и знаниям.

Подробнее о деталях карты можно узнать здесь.