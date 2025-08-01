Пятница, 1 Августа 2025 13:31

АрмИнфо. Минская группа ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта утратила всякий смысл, после того, как американский и французский посредники прекратили контакты с российским. Подобное мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров в статье "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", - опубликованное в "Российской газете".

"ОБСЕ не справилась и в Нагорном Карабахе. Минская группа так и не смогла создать условия для диалога между конфликтующими сторонами, а после того, как ее западные участники вышли из взаимодействия с Россией, она и вовсе утратила всякий смысл", - написал Лавров.

Отметим, что после насильственного подчинения Арцаха, Азербайджан стал добиваться роспуска Минской группы ОБСЕ – единственного международного формата, имеющего мандат на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что не против этого шага, если Азербайджан не стремится использовать упразднение МГ ОБСЕ для последующей агрессий против Республики Армения. В России также выступили за упразднение этой структуры, отметив, что она потеряла актуальность после февраля 2022 года, когда американский и французский посредники без объяснения причин прекратили контакты с российским посредником.

Независимые эксперты выступают против закрытия МГ ОБСЕ, считая, что это сделает необратимым процесс оккупации Азербайджаном Арцаха.