Пятница, 1 Августа 2025 13:08

АрмИнфо. Антикоррупционный суд Армении принял в производство иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у бывшего начальника Главного управления государственной охраны Полиции РА Ромы Мкртумяна.

Согласно надзорному органу, конфискации у Мкртумяна и афиллированных с ним лиц в пользу Республики Армения подлежат: 1 жилой дом, расположенный в административном районе Эребуни города Еревана, рыночная стоимость 1 транспортного средства и более 415 млн драмов.

Рома Мкртумян был назначен начальником главного управления государственной охраны полиции Армении 15 ноября 2011 года. Занимал он эту должность до 7 апреля 2015 года.

В отношении Мкртумяна также возбуждено уголовное дело. В частности, с августа 2023 года Антикоррупционный уголовный суд рассматривает дело о хищении путем растраты. В результате охранной деятельности денежные средства в особо крупном размере были получены от хозяйствующих субъектов и не зачислены на внебюджетный счет. Органом предварительного следствия установлено, что без перечисления денежных средств на внебюджетный счет ведомства, с целью сокрытия факта хищения, при содействии бухгалтера ведомства, были сфальсифицированы отчеты <Об образовании внебюджетных средств учреждения, расходах и задолженности>. В них были включены ложные сведения о том, что указанные хозяйствующие субъекты якобы не внесли или внесли не полностью арендную плату, предусмотренную заключенным договором, после чего указанные документы отчетного характера были подписаны и введены в обращение.

Согласно обвинению, при содействии группы лиц, состоящей из отдельных хозяйствующих субъектов, была совершена кража особо крупного размера (около 9 миллионов 452 тысяч драмов). Отмечалось, что из этой суммы фактически присвоенная Ромой Мкртумяном сумма составила около 4 миллионов 918 тысяч драмов, что эквивалентно 11 900 долларам США.