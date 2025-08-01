Пятница, 1 Августа 2025 12:21

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян провела встречу с послом Германии в стране Клаудией Буш и вице-послом Ларсом Хеннигом.

Как сообщили в пресс-службе защитника прав человека Армении, Манасян и Буш обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес и касающихся защиты прав человека.

В ходе встречи посол поблагодарила омбудсмена за теплый прием и продуктивное обсуждение.