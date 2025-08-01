Пятница, 1 Августа 2025 12:16

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян поздравил министра обороны КНР, адмирала Дун Цзюня с 98-й годовщиной основания Народно-освободительной армии Китая.

"Направляю Вам и Народно-освободительной армии КНР свои теплые поздравления по случаю 98-й годовщины ее основания. Уверен, что атмосфера партнерства, сформировавшаяся между Арменией и Китаем в сфере обороны, будет служить общим интересам двух стран", - написал Папикян на своей странице в Твиттер (X).