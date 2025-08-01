Пятница, 1 Августа 2025 12:15

АрмИнфо. Жизнь и достоинство бизнесмена Степана Самвеляна, которому инкриминируется "покушение" на лидера западно-ориентированной партии "Республика" Арама Саркисяна, больше не могут быть поставлены под угрозу и находятся под ответственностью государства. Об этом на своей странице в Фейсбук написала адвокат Заруи Постанджян в связи с ухудшением состояния здоровья Самвеляна.

Адвокат выступила со срочным заявлением, обвинив компетентные органы страны, в том числе Министерство юстиции и Министерство здравоохранения в бездействие.

Она обратила внимание, что состояние здоровья Степанан Самвеляна, который ранее перенес инфаркт, несовместимо с содержанием в тюрьме "Армавир". "Хотя было задокументировано видимое ухудшение состояния здоровья Самвеляна, и во время моего визита даже была вызвана скорая помощь, которая зафиксировала замедление сердечного ритма (55 ударов), и высокое кровяное давление - 170, однако он так и не был доставлен в соответствующее медицинское учреждение. Самвелян находится в условиях, при которых невозможно оказать необходимую медпомощь. Между тем врачи отмечали, что ему необходимо обязательное медицинское обследование у кардиолога", - обратила внимание Постанджян.

В этом ключе адвокат напомнила, что согласно недавнему отчету Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП), в тюрьме только средние или неудовлетворительные материально-технические условия, а обеспечение медицинской инфраструктуры явно недостаточное. "Напомню, что у Степана Самвеляна частичная потеря речи и памяти, однако, к сожалению, используя все это, правоохранительная система ускорила процесс, и уже сегодня было объявлено о завершении предварительного следствия", - заметила адвокат.

Она обратила внимание, что на ситуацию даже не отреагировали в офисе защитника прав человека. По ее словам, она так и не получила никакого ответа или информации от офиса Омбудсмена Армении. "Соответствующие органы полностью осведомлены о состоянии здоровья Степана Самвеляна. С этого момента, любые фатальные последствия будут в зоне их прямой ответственности. Их продолжающееся бездействие нарушает обязательства Армении, взятые на себя в соответствии со статьями 2 и 3 Европейской конвенции по правам человека, в частности, обязательства по защите права на жизнь и предотвращению бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в отношении лиц, содержащихся под стражей", - подчеркнула адвокат.

В связи с вышесказанным Постанджян призвала министра юстиции и министра здравоохранения Армении немедленно обеспечить транспортировку Самвеляна в соответствующее медицинское учреждение, гарантировать его полное и непрерывное лечение, и тем самым предотвратить необратимый ущерб здоровью или гибели людей, вся ответственность за которые ляжет на государство.

Напомним, что Степан Самвелян обвиняется в организации покушения на лидера партии "Республика" Арама Саркисяна и заключен под стражу на 2 месяца. Однако Самвелян своей вины не признает, а адвокаты называют обвинение абсурдом.