Пятница, 1 Августа 2025 12:13

АрмИнфо. Ученица 12-ого класса гимназии "Квант" Сати Айрапетян, представлявшая Армению на 21-ой Международной олимпиаде по географии в столице Таиланда, Бангкоке, завоевала серебряную медаль.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, олимпиада проходила с 26 июля по 1 августа в три этапа и включала теоретические задания, полевые исследования и мультимедийные задания. Всего в олимпиаде приняли участие 179 учащихся из 47 стран, по 4 участница из каждой страны.

Согласно источнику, команду Армении также представляли учащиеся 12-го класса гимназии "Квант" Наре Погосян и Айк Антонян и ученик 12-го класса школы "Айб" Ваагн Алоян, а руководили ею Вардан Асатрян (НАН РА, гимназия "Квант") и Гор Алексанян (ЕГУ).