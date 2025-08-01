Пятница, 1 Августа 2025 11:36

АрмИнфо. Армянскую газету "Аравот" попросили из здания Дома печати, где она располагалась на протяжении десятилетий.

В опубликованном на своей странице в Facebook главным редактором cайта "Аравот" Анной Исраелян письме от Комитета по управлению государственным имуществом говорится о невозможности перезаключить договор об аренде с газетой. В этом письме на имя руководства издания, Комитет попросил газету в кротчайшие сроки освободить помещение.

"Эта история не про нас, не про "Аравот". Многие редакции работают за пределами Дома печати. И хотя "Аравот" работает в этом самом здании уже 31 год, с 1994 года, ничего страшного, найдём другое помещение, переедем, это не большая проблема. И мы делали это тихо, пока наши

коллеги не узнали о выселении "Аравота", и со вчерашнего дня они завалили нас вопросами.

Эта история о другом. Советская власть построила Дом печати специально для редакций. Все последующие правительства, как бы ни были сложны их отношения со СМИ, всё равно оставляли помещения Дома печати редакциям.

А теперь правительство во главе с бывшим журналистом выселяет из Дома печати работающие СМИ. Скажу, что с советских времён в этом здании мало что изменилось - например, один лифт почти не меняли. Другой заменили при предыдущей власти. Короче говоря, их вклад, мягко говоря, нулевой.

С самого начала я не сомневался, что если бы у них появилась возможность сделать что- то плохое, они бы обязательно это сделали. Какие вы предсказуемые", - написала Исраелян.

АрмИнфо обратилось к Исраелян, чтобы уточнить, как аргументировали в комитете непродление контракта, в чем причина. "Причину, вероятно, должен указать Комитет по управлению государственным имуществом. Нам известно примерно следующее: хотя все предыдущие правительства передавали помещения Дома печати действующим СМИ бесплатно, за символическую арендную плату, однако это правительство решило, что этого тоже не будет. Должна отметить, что с 2013 года ни с кем не заключался договор об аренде", - заметила она.

Она также обратила внимание, что запущена какая-то инициатива в рамках которой все должны освободить помещения, затем будет объявлен аукцион, и если выиграют, то смогут вернуться в свои помещения.

"Кстати, тот же Комитет по управлению государственным имуществом ещё в сентябре 2019 года заявлял о новом облике Дома печати, анонсировал запуск проекта "ProfEye Challenge" и т.д. Но, как это часто бывает в нашей реальности, благие намерения не реализуются, а пессимистические прогнозы сбываются. А в июне 2025 года, не обозначив никаких сроков, нам сразу сказали, чтобы мы в ближайшее время покинули помещение, нового договора не будет. Мы опубликовали их письменный ответ, так что вы можете убедиться в этом сами", - отметила Исраелян.

Примечательно, что Дом печати в своем время был построен в СССР на членские взносы, которые вносили тогда действующее на то время средства массовой информации и предназначался исключительно для СМИ.