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 Пятница, 1 Августа 2025 11:13
Марианна Мкртчян

Минкульт НКР: ООН, ЮНЕСКО и Совет Европы должны отреагировать на культурный геноцид учиненный Азербайджаном в Арцахе

Минкульт НКР: ООН, ЮНЕСКО и Совет Европы должны отреагировать на культурный геноцид учиненный Азербайджаном в Арцахе

АрмИнфо.  Заявления официального представителя МИД Азербайджана по части демонтажа памятника великому армянскому маринисту Ивану Айвазовскому в Степанакерте являются незаконными, манипулятивными и не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры Арцаха.

В ведомстве напомнили, что памятник Айвазовскому был установлен в 2021 году в рамках законной и прозрачной инициативы, реализованной совместно с государственными органами Республики Арцах, русской общиной Арцаха и миротворческой миссией Российской Федерации.

"Утверждение о том, что памятник якобы был установлен без "разрешения" властей Азербайджана и, следовательно, был демонтирован, является безосновательной попыткой оправдать акт культурного вандализма.

Следует четко подчеркнуть, что независимая Республика Арцах принимала свои решения, обладая полным суверенным правом и не была обязана получать какое-либо "разрешение" от руководства соседнего государства", - заметили в Минкульте НКР.

В ведомстве также констатировали, что после насильственной депортации населения Арцаха в сентябре2023 года, азербайджанская оккупационная администрация начала целенаправленное систематическое уничтожение армянских историко-культурных памятников. К ним относятся памятники Степану Шаумяну, Александру Мясникяну, а также десятки памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, культурные центры, музеи, церкви и средневековые кладбища.

"Примечательно, что название Степанакерт было дано городу бакинскими властями в 1923 году в честь армянского революционера, лидера Бакинских комиссаров Степана Шаумяна. Поэтому все утверждения о "незаконно" установленных армянских памятниках не имеют ни исторического, ни правового обоснования.

Международные организации, включая ООН и ЮНЕСКО, Совет Европы и другие международные институты, работающие в сфере защиты прав человека, должны принять незамедлительные меры по противодействию зафиксированным и продолжающимся проявлениям культурного геноцида. Перед лицом явных нарушений международного права непоследовательность равносильна участию в культурном преступлении", - подытожили в Минкульте НКР.

Памятник работы скульптора Салавата Щербакова (автора московского монумента Гейдару Алиеву) исчез 30 июля - в день рождения художника. В Агентстве по развитию туризма и культуры Ацаха сообщили, что памятник, установленный в 2021 году, был снесен.  Агентство назвало снос очередным примером политики по устранению армянского культурного следа в регионе.  После разразившегося скандала в Азербайджане заявили, что "памятник был установлен армянами без разрешения азербайджанцев, посвящен армянину, что дает и права его сносить". 

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