Четверг, 31 Июля 2025 21:20

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на демонтаж памятника Ивану Айвазовскому в Степанакерте.

Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото наиболее известных картин мариниста, среди которых "Девятый вал", "Последняя минута на океане", "Вид на Везувий в лунную ночь", "Кораблекрушение" и другие.

Пост она сопроводила таким комментарием: "Творчество Айвазовского. Где-то ликвидируют ему памятники, а я ликвидирую безграмотность тех, кто ни разу не видел его полотен".

Памятник работы скульптора Салавата Щербакова (автора московского монумента Гейдару Алиеву) исчез 30 июля - в день рождения художника. В Агентстве по развитию туризма и культуры Карабаха сообщили, что памятник, установленный в 2021 году, был снесен. Агентство назвало снос очередным примером политики по устранению армянского культурного следа в регионе.