Четверг, 31 Июля 2025 21:19

АрмИнфо. Под председательством вице-премьера Тиграна Хачатряна состоялось заседание Совета по борьбе с трафикингом и и эксплуатацией людей в Республике Армения.

Согласно кабмину, в ходе заседания был обсужден отчет о работе, проделанной в 2024 году в рамках <Национальной программы по организации борьбы с торговлей людьми и эксплуатацией людей в Республике Армения на 2023-2025 годы>, а также продолжающаяся работа по совершенствованию систем выявления и перенаправления жертв торговли людьми.

Члены Совета обменялись мнениями о тенденциях изменения миграционной ситуации в Республике Армения и связанных с этим рисках, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией людей. В целях эффективного решения выявленных проблем вице-премьер дал соответствующие поручения.