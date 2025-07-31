Четверг, 31 Июля 2025 19:54

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Ереваном о работе в республике Российско-армянского университета. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение было подписано в декабре 2024 года в Москве, на рассмотрение нижней палаты парламента его внесло правительство РФ в июле 2025 года. Новый документ приходит на смену соглашению 1997 года об условиях учреждения и деятельности вуза и, согласно пояснительной записке, "обеспечивает преемственность правового регулирования в отношении университета>.

В сопроводительных материалах также отмечалось, что документ направлен на совершенствование педагогической, научной, хозяйственной и финансовой деятельности Российско-армянского университета. Кроме того, соглашение призвано укрепить положительный имидж РФ в Армении и мировом гуманитарном пространстве.

Российско-армянский университет действует в Ереване с 1997 года. Учреждение ведет обучение на русском и армянском языках и выдает дипломы сразу обеих стран.