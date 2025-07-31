Четверг, 31 Июля 2025 18:47

АрмИнфо. Всемирно известная певица Дженифер Лопес выступит в Ереване вместо рэпера Снуп Догга. Изменения и дополнения в постановление правительства, касающееся музыкального проекта <Гастроли мировой звезды в Армении> были одобрены кабмином РА 31 июля.

Как говорится в пояснении к документу, концерт Снуп Догга не состоялся из-за ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года, а также морально- психологического состоянием соотечественников, вынужденно перемещенных из Республики Армения, что стало препятствием для реализации мероприятия.

В результате последовательных обсуждений с организацией , реализующей проект Министерством образования, науки и спорта Республики Армения, были представлены новые сроки реализации музыкального проекта и имя новой звезды.

В результате компания решила пригласить в Армению Дженнифер Лопес, которая выступит осенью 2025 года на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

На реализацию проекта правительство Республики Армения из госказны выделило организации в 2023 году 2 318 596,8 тыс. драмов или около $6млн. (включая НДС). Дополнительное финансирование ООО для реализации мероприятия в 2025 году не предусмотрено.

Отмечается, что между организатором и представителями артистки уже подписан контракт, копия которого передана МОНКС.

Концерт Дженнифер Лопес состоится на Республиканском стадионе в Ереване 3 августа. Певица приезжает в Армению в рамках гастрольного тура UP ALL NIGHT.