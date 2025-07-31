Четверг, 31 Июля 2025 18:40

АрмИнфо. Из резервного фонда правительства Армении будет выделено 93 миллиона драмов (около 200 тысяч евро) на приобретение произведения армянского богослова XII Саркиса Шнорали "Комментарии семи католических эпистолов".и его передачу в Научно-исследовательский институт древних рукописей имени Месропа Маштоца - Матенадаран. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительной власти.

Как рассказали в пресс-службе МОНКС) Армении, книга, датируемая XIII веком и представляющая исключительную ценность, была выставлена на аукцион австрийской компанией "INLIBRIS Gilhofer Nfg", специализирующейся на старинных и редких книгах и рукописях.

"В результате многомесячных переговоров о приобретении рукописи стоимость была снижена до 200 тысяч евро, что также обусловлено желанием владельцев передать рукопись в Матенадаран", - отметили в Министерстве.

Согласно источнику, в армянской библиографии это первый самостоятельный комментарий к Соборным или общим посланиям Библии.

"Одна из страниц рукописи появилась в Матенадаране имени Месропа Маштоца много лет назад, поэтому обеспечение полноты рукописи имеет важное и символичное значение для коллекции рукописей, разбросанных по всему миру", - сообщили в МОНКС Армении.