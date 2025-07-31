Четверг, 31 Июля 2025 17:46

АрмИнфо. Министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян и Постоянный координатора ООН в Армении Франсуаза Якоби и руководитель Офиса Постоянного координатора Дениса Беседича обсудили организационные вопросы, связанные с 17-й Конференцией сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP-17), запланированной в Армении в октябре 2026 году.

Как сообщает пресс-служба Минокружающей среды, стороны обсудили основные направления организации конференции: от места проведения и технических условий до обеспечения активного информирования общественности и создания инклюзивной среды, где все заинтересованные стороны получат возможность участвовать.

Собеседники договорились активизировать сотрудничество как по организационным, так и по содержательным направлениям, чтобы COP-17 стала по-настоящему эффективной площадкой для формирования глобальной экологической политики и обмена опытом.

"Уверен, что наша совместная работа будет способствовать проведению конференции на высоком уровне и окажет долгосрочное влияние на глобальную экологическую повестку дня", - отметил Амбарцумян в этой связи.