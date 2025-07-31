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АрмИнфо. Снос памятника художнику Ивану Айвазовскому в столице Арцаха, Степанакерте - пример вандализма, который поощряется на государственном уровне. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
При этом, депутат обратил внимание, что это не единственные варварства, которые азербайджанский режим совершил на территории Арцаха. Как напомнил Затулин, ранее Азербайджан осквернил памятники советским военачальникам, уроженцам армянского села Чардохлу, взял курс на снесение религиозных памятников, а также уничтожил большое количество хачкаров.
"Помимо этого, в Азербайджане на государственном уровне развивается теория о якобы неармянском происхождении памятников на территории Арцаха. В частности, речь идет о монастырях VI, X, XI, XII веков ", - сказал Затулин в беседе с Лента.ру.
Депутат между тем обратил внимание, что вместо осуждения, осуществляется попытка это варварство как-то обосновать напряженными отношениями с Россией и Арменией. "Таким образом, руководство страны или закрывает глава на это, или же прямо поощряет эти варварские действия", - резюмировал Затулин.
Отметим, что ранее пресс-служба Арцахского агентства развития туризма и культуры сообщала, что в день рождения Ованеса Айвазовского в Степанакерте азербайджанский режим уничтожил памятник великому маринисту. Памятник был установлен в столице Арцаха в 2021 году.
|Захарова отреагировала на снос памятника Айвазовскому в Нагорном Карабахе
|Тигран Хачатрян провел заседание Совета по борьбе с трафикингом и и эксплуатацией людей
|Путин подписал закон о ратификации соглашения по Российско-армянскому университету
|Дженифер Лопес выступит в Ереване вместо Снуп Догга
|В Армении иностранцы получат доступ к гостайне с разрешения Службы внешней разведки
|МОНКС Армении приобретет для Матенадарана книгу Саркиса Шнорали "Комментарии семи католических эпистолов"
|В Армении обсудили вопросы, связаннее с организацией COP-17
|Российский депутат: Снос памятника Айвазовскому в Арцахе - пример вандализма, поощряемого Азербайджаном
|Культура Арцаха будет представлена на международном фестивале в Италии - Минкультуры НКР
|Плановые отключения электроэнергии 1 августа
|Кавказовед: США заполучив Сюник Армении смогут реализовать долгосрочную стратегию по "сдерживанию" России и Ирана
|Открытие экстерриториального коридора через Сюник одно их предусловий для нормализации армяно-турецких отношений?
|Рыбоводческое хозяйство, принадлежащее брату Овика Абрамяна, уклонялось от уплаты налогов
|Для выполнения спецзадач Полицейская гвардия Армении применит БТР-ы
|Завершено предварительное следствие по делу в отношении ещё 7 лиц, участвовавших в массовых беспорядках в Ереване 10 ноября 2020 года
|Всеармянская Федерация кинопродюсеров впервые представит Армению в Венецианском золотом клубе продюсеров
|Прекращено преследование обвиняемого, проходящего по делу против экс-посла Армении при Святом Престоле
|Граждане Армении и лица с двойным гражданством, имеющие иностранные водительские права, смогут беспрепятственно ездить по Армении 3 месяца
|Территориальная целостность, суверенитет и юрисдикция РА не могут быть переданы на аутсорсинг - Пресс-секретарь Пашиняна
|В рамках проекта "Россия с вами" в Армению направлено порядка 140 тонн гуманитарной помощи арцахцам
|На оккупированных территориях Арцаха произошло землетрясение магнитудой 3,2
|Правительство РА одобрило изменение в Соглашение с РФ о безвизовых поездках граждан
|Замглавы МИД Армении рассказал коллеге из Греции о последних процессах в армяно- азербайджанской нормализации
|СК РА: по делу о неуплате налогов фитнес-клуб доплатил в бюджет 250 млн драмов
|Армения и Германия сверили часы по повестке сотрудничества
|Армения примет участие в 9-м Индийском международном фольклорном фестивале
|Генпрокуратура: с 5 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года на Единый счет восстановленных средств поступило 17,8 млрд драмов
|Армения поддержала разрешение конфликтной ситуации между Палестиной и Израилем на основе принципа "двух государств"
|Замглавы МИД Армении и Италии выступили за активизацию экономических и торговых связей
|МККК совершил свое посещение армянских военнопленных в Баку в июне этого года
|Глава профильной комиссии НС РА с послом ФРГ обсудил вопросы либерализации визового режима с ЕС
|Team Telecom Armenia представила перспективы секторов ИИ, телекома и возобновляемой энергетики на "Севанском стартап-саммите"
|Адвокат: Решением суда подтверждена незаконность обыска в квартире Самвела Карапетяна
|Оппозиционер: Власти Армении манипулируют общественным мнением на фоне ухудшения экономических и экспортных показателей страны
|Плановые отключения электроэнергии 31 июля
|Армения и Германия сверили часы по актуальным вопросам двусторонней повестки
|На имущество Овика Абрамяна и афиллированных с ним лиц наложен арест. Он обвиняется по нескольким статьям
|В Москве предостерегли Армению и Азербайджан от сближения с НАТО
|Оппозиционер: Предоставление "коридора" под видом экономического развития на деле является передачей политического контроля
|Секретарь Совбеза Армении принял делегацию иудео-христианского союза "Спаси Армению"
|Задержанные утром сторонники движения "Священная борьба" отпущены на свободу - МВД Армении
|Всеармянский совет по сохранению Армянской Церкви: Кампанию Пашиняна против ААЦ перешла от внутреннего давления к внешнему
|Защита "Священной борьбы" будет передавать важную информацию по делу "о подготовке к захвату власти" в зарубежные диппредставительств в Армении
|Для проверки достоверности слов Пашиняна по делу о наезде на беременную Сону Мнацаканян, важны записи разговоров по рации, которые уничтожены либо сокрыты умышленно
|Армения и Палестина сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Восстановлены имущественные права общины Гарни на отчужденный земельный участок в районе <Симфонии камней>
|Бывший глава Сисиана нанёс значительный ущерб общине
|Суд признал виновным водителя из кортежа Пашиняна, насмерть сбившего беременную женщину. Вопрос наказания будет рассмотрен дополнительно
|При поддержке Омбудсмена решен вопрос соцподдержки беженца из Арцаха
|Армения и Иран договорились подписать меморандум между центрами экспертизы лекарственных средств
|Cкаутs 12-го Всеобщего армянского физкультурного союза совершили паломничество в Первопрестольный Святой Эчмиадзин
|Обвиняемый по делу о госперевороте дьякон Грайр Акопян будет выпущен на свободу
|Глава СК Армении и посол Италии договорились о дальнейшем расширении взаимных связей
|Генпрокуратура рапортует об итогах своей работы за первое полугодие 2025 года в Сюнике и Лори
|Президент Армении отправился с трёхдневным рабочим визитом в Сюник
|Армянский спортсмен на ЧМ Европы по стрельбе установил мировой рекорд
|Посол Германии в Армении совершила визит в Ширакскую область
|Минокружающей среды Армении призывает граждан избегать нахождения под солнцем из-за повышенного уровня ультрафиолетового излучения
|Оппозиционер: Генпрокуратура и Следком Армении 19 дней покрывают кражу телефона у депутата
|Экс-глава общины Канакер-Зейтун незаконно продал детский сад № 147
|Читать больше
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