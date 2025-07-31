Четверг, 31 Июля 2025 17:15

АрмИнфо. Снос памятника художнику Ивану Айвазовскому в столице Арцаха, Степанакерте - пример вандализма, который поощряется на государственном уровне. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

При этом, депутат обратил внимание, что это не единственные варварства, которые азербайджанский режим совершил на территории Арцаха. Как напомнил Затулин, ранее Азербайджан осквернил памятники советским военачальникам, уроженцам армянского села Чардохлу, взял курс на снесение религиозных памятников, а также уничтожил большое количество хачкаров.

"Помимо этого, в Азербайджане на государственном уровне развивается теория о якобы неармянском происхождении памятников на территории Арцаха. В частности, речь идет о монастырях VI, X, XI, XII веков ", - сказал Затулин в беседе с Лента.ру.

Депутат между тем обратил внимание, что вместо осуждения, осуществляется попытка это варварство как-то обосновать напряженными отношениями с Россией и Арменией. "Таким образом, руководство страны или закрывает глава на это, или же прямо поощряет эти варварские действия", - резюмировал Затулин.

Отметим, что ранее пресс-служба Арцахского агентства развития туризма и культуры сообщала, что в день рождения Ованеса Айвазовского в Степанакерте азербайджанский режим уничтожил памятник великому маринисту. Памятник был установлен в столице Арцаха в 2021 году.