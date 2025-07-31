Четверг, 31 Июля 2025 17:13

АрмИнфо. Художественные ансамбли, действующие при общественной организации "Центр сохранения арцахской культуры", примут участие в Международном фольклорном фестивале, который стартовал в Италии 30 июля и продлится до 16 августа 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры НКР, фестиваль предоставит платформу для представления культуры Арцаха и позволит познакомить международное сообщество с ее самобытностью, исторической преемственностью и ценностями. "После насильственного перемещения всего арцахского населения, участие в фестивале является важным достижением и подтверждает важность последовательной работы", - подчеркнули в Министерстве.

Согласно источнику, в фестивале примут участие Государственный джаз-оркестр Арцаха и Государственный ансамбль танца НКР, которые выступят с совместной культурной программой. В рамках этой программы многонациональной аудитории будет представлена традиционная арцахская

музыка и танцевальное искусство, а также передано неисчерпаемое духовное наследие арцахского народа.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.