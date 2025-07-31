Четверг, 31 Июля 2025 16:40

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 1 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 “Станция сокорой помощи” (Пароняна 40) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 4-16 на улице Сармени, частные дома 1-54 на улице Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гостиница “Армения Мариотт” односторонне; частично ряды Сари тага 5-10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Аван Еревана:

11:00-17:00 частные дома на ул. Маршала Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Шенгавит Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 29, 31/36 на улице Г. Нжде, жилые дома 36а, 36/3 на пр. Аршакуняца, частные дома на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), Апелляционный суд Республики Армения, Государственный орган службы пробации;

в Араратской области:

10:00-11:00 село Сисаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Ванашен, Авшар, Ланджанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 частично село Айгепат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-15։00 села Верин и Неркин Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично село Ариндж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.