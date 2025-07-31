Четверг, 31 Июля 2025 13:21

АрмИнфо. Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении ещё 7 лиц, участвовавших в массовых беспорядках в Ереване 10 ноября 2020 года.

Согласно СК, в ходе предварительного следствия было установлено, что во время массовых беспорядков участники открыто похитили различное имущество, золотые украшения, в том числе деньги, в особо крупных размерах из служебных помещений, расположенных в зданиях Правительства Республики Армения, Национального Собрания, а также из официальной резиденции, выделенной Премьер-министру Республики Армения, в личных целях.

В результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий, в июне-июле 2025 года были установлены личности еще 7 человек, участвовавших в массовых беспорядках с нанесением материального ущерба в здании правительства РА. Дело в отношении семерых лиц передано прокурору для утверждения и отправки в суд.

Напомним, что в ночь на 10 ноября в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о краже личных вещей из его резиденции. "Из резиденции президента украли компьютер, часы, духи, водительские права и другое. Это все, конечно же "во имя родины", - написал Пашинян.