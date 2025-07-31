Четверг, 31 Июля 2025 13:18

АрмИнфо. Делегация Всеармянской Федерации кинопродюсеров впервые представит Армению в Венецианском золотом клубе продюсеров и в Venice Production Bridge, которая пройдет с 28 августа по 3 сентября в рамках 82-го международного кинофестиваля Венеции.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Всеармянской Федерации, данная возможность стала продолжением реализации целей "Меморандума о сотрудничестве", подписанного фондом бизнесмена Гагика Царукяна и НПО "Всеармянская Федерация кинопродюсеров" в апреле 2025 года. Сертификат о регистрации в Venice Production Bridge и Венецианском золотом клубе продюсеров, а также приглашение от исполнительного директора Андреа Дель Меркато, удалось получить после почти месяца совместной работы с Фондом и общения с дирекцией 82-го Венецианского кинофестиваля.

"Это уникальная платформа, где высококлассной аудитории будут представлены лучшие образцы современного кино. А кинематографисты в свою очередь получат возможность встретиться с крупнейшими представителями киноиндустрии в исторических залах Венеции для налаживания с ними сотрудничества", - подчеркнули в Федерации.

Согласно источнику, в Венеции Всеармянская Федерация кинопродюсеров, в частности, представит 5 международных кинопроектов своих членов, находящихся на разных стадиях производства. Отмечается, что они были тщательно отобраны из числа представленных на Каннском кинорынке проектов, продюсеры которых доказали свою конкурентоспособность благодаря кинокартинам, дистрибьюторским соглашениям, подписанным в Каннах, и наличию международных инвестиций.

Как напомнили в Федерации, Венецианский международный кинофестиваль был основан в 1932 году показом фильма американского режиссера армянского происхождения Рубена Мамуляна "Доктор Джекилл и мистер Хайд" и вот уже более 90 лет с гордостью носит звание первого в мире.