Четверг, 31 Июля 2025 13:15

АрмИнфо. Прокуратура добилась восстановления ущерба, причиненного государству в размере 650 000 долларов США, в связи с чем прекращено преследование обвиняемого по делу экс-посла Армении в Святом Престоле Микаела Минасяна.

Как сообщает надзорный орган, в рамках одного из уголовных производств, находящихся в ведении Департамента по борьбе с преступлениями против экономической деятельности Генеральной прокуратуры, в рамках расследования Следственного комитета установлено, что А.Т., являясь директором компании, занимающейся коммерческой и защитной печатью, имея в своем распоряжении реальные данные о валовом доходе и налогооблагаемой прибыли компании за 2014-2016 годы, включил искаженные данные в расчеты, представляемые в налоговый орган, с целью уклонения от уплаты налога в особо крупном размере.

В частности, А.Т. заключил с организацией, фактически принадлежащей бывшему Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Армения при Святом Престоле М.М. (Микаэл Минасян, зять 3-го президента РА Сержа Саргсяна - ред.) фиктивные договоры оказания услуг на общую сумму 2 млрд 560 млн 765 тыс. драмов. В результате вышеуказанных действий, с целью уклонения от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах, он необоснованно занизил налогооблагаемую прибыль, а в годовые расчеты за 2014, 2015 и 2016 годы, представленные в налоговый орган, включил искаженные данные.

23 августа 2024 года прокурор по собственной инициативе возбудил в отношении А.Т. публичное уголовное преследование. по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса, принятого 18.04.2003 г. (непредставление отчета, расчета, декларации или иного обязательного документа, устанавливающего обязанность исчислить или уплатить налог, пошлину, иной обязательный платеж, являющийся основанием для налогообложения, в порядке и сроки, установленные законом).

А.Т. было предъявлено обвинение. В результате предварительного расследования был возмещен ущерб, причиненный государству, в размере 250 млн драмов, что эквивалентно 650 тыс. долларов США.

28 июля 2025 года надзирающий прокурор по собственной инициативе прекратил возбужденное в отношении А.Т. публичное уголовное преследование по неоправдательным основаниям.