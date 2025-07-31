Четверг, 31 Июля 2025 13:12

АрмИнфо. С 2 августа лицо, имеющее гражданство Армении или двойное гражданство, может управлять транспортным средством по иностранным водительским удостоверениям в течение трех месяцев с момента въезда в Армению и не подлежит административной ответственности. Об этом говорится в сообщении МВД Армении. Ранее за вождение с иностранными правами при наличии гражданства Армении предполагался штраф в размере 10 000 драм.

"Министерство внутренних дел, принимая во внимание проведенные исследования и предложения граждан, инициировало законодательную поправку, направленную на упрощение и адаптацию процедуры управления транспортным средством в Армении гражданами РА и лицами с двойным гражданством по иностранным водительским удостоверениям", - заявили в ведомстве.

В МВД Армении добавили, что законодательная поправка также распространяется на граждан РА и лиц с двойным гражданством, которые на момент вступления закона в силу уже имеют иностранные водительские удостоверения в Армении.