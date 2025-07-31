Четверг, 31 Июля 2025 12:43

АрмИнфо. На оккупированных территориях Арцаха 31 июля 00:13 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,2, которое ощущалось в Армении.

Как сообщает пресс-служба Спасательной службы МВД Армении, интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 4 балла, а очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение силой в 3 балла ощущалось в городе Варденис Гегаркуникской области, а также в селах Сотк и Кут.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.