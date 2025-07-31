Четверг, 31 Июля 2025 12:30

АрмИнфо. Правительство РА на заседании 31 июля одобрило решение о внесении изменений в Соглашение между правительствами Армении и Российской Федерации о безвизовых поездках граждан двух стран.

Соглашение регулирует режим взаимных поездок граждан двух государств, в частности, предусматривает, что граждане одной стороны могут въезжать, выезжать, передвигаться и находиться на территории другой стороны без виз.

Предлагаемый проект решения предлагает нести изменение в Соглашение пересмотрев перечень документов для въезда, выезда, проживания и передвижения граждан РА через территорию Российской Федерации, исключив из пункта 1 перечня слова <с указанием срока действия в иностранных государствах>.

Так, ранее при выезде граждан Армении за рубеж в их паспорте нужно было ставить отметку о сроке действия документа за рубежом. Однако после того, как это требование утратило силу с 1 января 2024 года, его решено изъять и из текста.