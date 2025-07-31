Четверг, 31 Июля 2025 12:24

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с заместителем министра иностранных дел Греции Иоаннисом Ловердосом.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники с удовлетворением отметили позитивную динамику в двусторонних традиционно дружественных отношениях между Арменией и Грецией и подчеркнули готовность вывести сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, на новый уровень. В этом контексте была подчеркнута важность организации взаимных визитов на высоком уровне.

Армянский дипломат представил шаги, предпринятые правительством Армении после принятия закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз", а также обменялись мнениями о предстоящем в следующем году в Ереване 8-м саммите Европейского политического сообщества.

Ваан Костанян и Иоаннис Ловердос также затронули актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Костанян представил собеседнику последние развития в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.