Четверг, 31 Июля 2025 11:15

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян и посол Германии в стране Клаудию Буш на встрече в Ереване обсудили вопросы повестки двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, стороны коснулись также работы, проделанной по реализации конкретных программ. Посол Буш, в свою очередь, высоко оценила уровень политического диалога, сложившегося между двумя странами.

Собеседники обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.