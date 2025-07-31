Четверг, 31 Июля 2025 11:10

АрмИнфо. Посол Армении в Индии Ваагн Афян был принят генеральным директором Совета по культурным связям Индии Нандини Синглой в центральном офисе Совета.

Как сообщает посольство Армении в Индии, в ходе встречи были обсуждены содержательные инициативы по дальнейшему углублению богатых культурных связей между Арменией и Индией, в том числе вопросы, связанные с участием армянских культурных коллективов в 9-м Индийском международном фольклорном фестивале, который состоится в октябре этого года.

Стороны обоюдно подчеркнули важность шагов, направленных на расширение существующего взаимопонимания между многовековыми народами двух дружественных стран.