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АрмИнфо. По уголовным делам на Единый счет взысканных средств и Единый счет налогоплательщиков взыскан ущерб в размере 28 млрд 645 млн 988 тыс. драмов, что эквивалентно 74 млн 630 тыс. долларов США, сообщает Генпрокуратура Армении.
В соответствии с решением правительства от 5 декабря 2024 года генеральная прокуратура обобщила данные о средствах, взысканных в результате уголовного производства на Единый счет восстановленных средств и Единый счет налогоплательщиков, а также о средствах, фактически замороженных в качестве имущества.
Таким образом с момента запуска (5 декабря 2024 года) по 30 июня 2025 года на Единый счет восстановленных средств поступило 17 842 253 253 драмов. В первом полугодии 2025 года на Единый счет налогоплательщиков поступило 10 803 735 661 драм.
В первой половине 2025 года по уголовным делам, расследуемым Следственным комитетом, было заморожено имущество на сумму 509 997 000 драмов.
По состоянию на 30 июня 2025 года общая сумма средств, фактически замороженных в качестве имущества по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционным комитетом, составила 110 132 746 драмов, 80 945 евро, 7 616 970 долларов США и 1 822 095 чешских крон.
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|Территориальная целостность, суверенитет и юрисдикция РА не могут быть переданы на аутсорсинг - Пресс-секретарь Пашиняна
|В рамках проекта "Россия с вами" в Армению направлено порядка 140 тонн гуманитарной помощи арцахцам
|На оккупированных территориях Арцаха произошло землетрясение магнитудой 3,2
|Правительство РА одобрило изменение в Соглашение с РФ о безвизовых поездках граждан
|Замглавы МИД Армении рассказал коллеге из Греции о последних процессах в армяно- азербайджанской нормализации
|СК РА: по делу о неуплате налогов фитнес-клуб доплатил в бюджет 250 млн драмов
|Армения и Германия сверили часы по повестке сотрудничества
|Армения примет участие в 9-м Индийском международном фольклорном фестивале
|Генпрокуратура: с 5 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года на Единый счет восстановленных средств поступило 17,8 млрд драмов
|Армения поддержала разрешение конфликтной ситуации между Палестиной и Израилем на основе принципа "двух государств"
|Замглавы МИД Армении и Италии выступили за активизацию экономических и торговых связей
|МККК совершил свое посещение армянских военнопленных в Баку в июне этого года
|Глава профильной комиссии НС РА с послом ФРГ обсудил вопросы либерализации визового режима с ЕС
|Team Telecom Armenia представила перспективы секторов ИИ, телекома и возобновляемой энергетики на "Севанском стартап-саммите"
|Адвокат: Решением суда подтверждена незаконность обыска в квартире Самвела Карапетяна
|Оппозиционер: Власти Армении манипулируют общественным мнением на фоне ухудшения экономических и экспортных показателей страны
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|Армения и Германия сверили часы по актуальным вопросам двусторонней повестки
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|В Москве предостерегли Армению и Азербайджан от сближения с НАТО
|Оппозиционер: Предоставление "коридора" под видом экономического развития на деле является передачей политического контроля
|Секретарь Совбеза Армении принял делегацию иудео-христианского союза "Спаси Армению"
|Задержанные утром сторонники движения "Священная борьба" отпущены на свободу - МВД Армении
|Всеармянский совет по сохранению Армянской Церкви: Кампанию Пашиняна против ААЦ перешла от внутреннего давления к внешнему
|Защита "Священной борьбы" будет передавать важную информацию по делу "о подготовке к захвату власти" в зарубежные диппредставительств в Армении
|Для проверки достоверности слов Пашиняна по делу о наезде на беременную Сону Мнацаканян, важны записи разговоров по рации, которые уничтожены либо сокрыты умышленно
|Армения и Палестина сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|Восстановлены имущественные права общины Гарни на отчужденный земельный участок в районе <Симфонии камней>
|Бывший глава Сисиана нанёс значительный ущерб общине
|Суд признал виновным водителя из кортежа Пашиняна, насмерть сбившего беременную женщину. Вопрос наказания будет рассмотрен дополнительно
|При поддержке Омбудсмена решен вопрос соцподдержки беженца из Арцаха
|Армения и Иран договорились подписать меморандум между центрами экспертизы лекарственных средств
|Cкаутs 12-го Всеобщего армянского физкультурного союза совершили паломничество в Первопрестольный Святой Эчмиадзин
|Обвиняемый по делу о госперевороте дьякон Грайр Акопян будет выпущен на свободу
|Глава СК Армении и посол Италии договорились о дальнейшем расширении взаимных связей
|Генпрокуратура рапортует об итогах своей работы за первое полугодие 2025 года в Сюнике и Лори
|Президент Армении отправился с трёхдневным рабочим визитом в Сюник
|Армянский спортсмен на ЧМ Европы по стрельбе установил мировой рекорд
|Посол Германии в Армении совершила визит в Ширакскую область
|Минокружающей среды Армении призывает граждан избегать нахождения под солнцем из-за повышенного уровня ультрафиолетового излучения
|Оппозиционер: Генпрокуратура и Следком Армении 19 дней покрывают кражу телефона у депутата
|Экс-глава общины Канакер-Зейтун незаконно продал детский сад № 147
|FlyOne Armenia 26 июля совершила вынужденную посадку в Махачкале вместо Москвы из-за резкого ухудшения состояния пассажира
|Плановые отключения электроэнергии 30 июля
|В АРФД осудили действия Израиля в отношении палестинского народа в секторе Газа
|В Котайке и Сюнике стартуют программы для помощи необеспеченным
|В Армении разработают заявку на включение объекта "Пещера Арени-1" в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО
|<Согласие-Армения> оспорит решение о конфискации у Ара Абрамяна участка у здания бывшего <Детского мира> в Ереване
|В МИД о смене посла в США: Процесс назначение и отзыва послов осуществляется указом президента Армении
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