Четверг, 31 Июля 2025 10:56

АрмИнфо. По уголовным делам на Единый счет взысканных средств и Единый счет налогоплательщиков взыскан ущерб в размере 28 млрд 645 млн 988 тыс. драмов, что эквивалентно 74 млн 630 тыс. долларов США, сообщает Генпрокуратура Армении.

В соответствии с решением правительства от 5 декабря 2024 года генеральная прокуратура обобщила данные о средствах, взысканных в результате уголовного производства на Единый счет восстановленных средств и Единый счет налогоплательщиков, а также о средствах, фактически замороженных в качестве имущества.

Таким образом с момента запуска (5 декабря 2024 года) по 30 июня 2025 года на Единый счет восстановленных средств поступило 17 842 253 253 драмов. В первом полугодии 2025 года на Единый счет налогоплательщиков поступило 10 803 735 661 драм.

В первой половине 2025 года по уголовным делам, расследуемым Следственным комитетом, было заморожено имущество на сумму 509 997 000 драмов.

По состоянию на 30 июня 2025 года общая сумма средств, фактически замороженных в качестве имущества по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционным комитетом, составила 110 132 746 драмов, 80 945 евро, 7 616 970 долларов США и 1 822 095 чешских крон.