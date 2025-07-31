Четверг, 31 Июля 2025 10:52

АрмИнфо. Армения убеждена, что только существование двух независимых соседних государств может гарантировать прочную стабильность, безопасность, мир и процветание как для палестинского, так и для израильского народов, где все пользуются благами мирного сосуществования. Об этом заглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинской проблемы и реализации принципа двух государств. Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке под сопредседательством Франции и Саудовской Аравии.

Армянский дипломат напомнил, что руководствуясь этой идеей и будучи последовательным сторонником реализации решения о двух государствах, Армения признала Государство Палестина в июне 2024 года и впоследствии установила с ним дипломатические отношения в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, в этом контексте Армения приветствует недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о признании Государства Палестина и намерении Соединенного Королевства признать его.

"Армения, исходя из собственного опыта, хорошо знакома с ужасами войны. Несмотря на ограниченные ресурсы, мы всегда прилагали усилия для удовлетворения потребностей палестинского народа. В соответствии с соглашением, достигнутым между премьер- министром Армении и президентом Египта, мы направили гуманитарную помощь в Газу и поддерживаем деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Позвольте мне также воспользоваться этой возможностью, чтобы объявить о достижении нами соглашения с Палестиной, согласно которому находящееся под угрозой культурное наследие Палестины будет временно размещено в Матенадаране - научно-исследовательском институте древних рукописей", - заявил Костанян.

Он добавил, что Армения также подчеркивает важность обеспечения безопасности, сохранности и полноты прав христианских общин в обеих странах. "Будучи одной из древнейших христианских стран мира, мы придаем этому особое значение. к сохранению христианского наследия на Святой Земле. Армения надеется, что исторический статус-кво в управлении святыми местами в Иерусалиме будет сохранен и полностью уважаться как краеугольный камень межконфессиональной солидарности и мирного сосуществования", - добавил дипломат.

Дипломат также отметил, что Армения выступает за прекращение военных действий и установление режима прекращения огня, для предотвращения дальнейшего кровопролития. "Все задержанные и заключенные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены, обеспечивая при этом беспрепятственный поток гуманитарной помощи. Самое главное, переговоры, основанные на принципе "двух государств", должны рассматриваться как единственный и жизнеспособный путь к прочному и достойному миру на Ближнем Востоке", - сказал Костанян.

В заключение он поблагодарил Францию и Саудовскую Аравию за совместное председательство на этой важной конференции и, как страна, существенно заинтересованная в региональном развитии, подтвердить нашу твёрдую поддержку установления прочного мира и процветания на Ближнем Востоке.